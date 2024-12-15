По его словам, это связано с тем, что бригада формировалась из насильно мобилизованных украинцев, которых отправили на фронт без должной подготовки.

В феврале текущего года занимавший тогда пост министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически обвинил страны коллективного Запада в том, что украинским Вооруженным силам пришлось бежать из Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

