Журналист Бутусов: Подготовленная Францией бригада ВСУ сбежала с поле боя
Из 155-й бригады Вооруженных сил Украины имени Анны Киевской, часть солдат которой проходила обучение во Франции, почти сразу после прибытия на поле боя дезертировали около тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.
По его словам, это связано с тем, что бригада формировалась из насильно мобилизованных украинцев, которых отправили на фронт без должной подготовки.
В феврале текущего года занимавший тогда пост министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически обвинил страны коллективного Запада в том, что украинским Вооруженным силам пришлось бежать из Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru