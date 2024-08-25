На Украине трое мобилизованных осужденных сбежали с автоматами

Из села в Одесской области сбежали трое мобилизованных осужденных, сообщило издание «Страна» со ссылкой на местные интернет-паблики.

Украинский командир: Набранные по мобилизации новобранцы еле ходят

По информации издания, мобилизованные сбежали из села Сычавка. Они вооружены автоматами.

Ранее в Одесской области признали годным к военной службе гражданина, страдающего слабоумием.

По словам депутата Верховной рады Александра Федиенко, дезертирство в Вооруженных силах Украины (ВСУ) носит массовый характер, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скрин видео
ТЕГИ:ВСУМобилизацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры