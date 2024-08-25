На Украине трое мобилизованных осужденных сбежали с автоматами
25 августа 202417:08
Из села в Одесской области сбежали трое мобилизованных осужденных, сообщило издание «Страна» со ссылкой на местные интернет-паблики.
По информации издания, мобилизованные сбежали из села Сычавка. Они вооружены автоматами.
Ранее в Одесской области признали годным к военной службе гражданина, страдающего слабоумием.
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- На Украине трое мобилизованных осужденных сбежали с автоматами
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru