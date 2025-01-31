Госсекретарь США заявил, что Трамп хочет добиться мира на Украине переговорами
Президент США Дональд Трамп намерен добиться мира на Украине переговорами, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом он рассказал в интервью журналистке Мегин Келли.
«Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров», — подчеркнул глава Госдепартамента.
По мнению Рубио, в ходе переговоров Москве и Киеву придется пойти на некие уступки. Госсекретарь отметил, что впереди напряженная дипломатическая работа, которой США уже занимались в прошлом и «смотрят на это реалистично».
Ранее Марко Рубио заявил, что из-за конфликта Украину отбросило на сто лет назад, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пассажиропоток российских авиаперевозчиков вырос на 6% в 2024 году
- В столице Бурятии Улан-Удэ ввели режим «черного неба»
- В Ростове-на-Дону при пожаре в диагностическом центре пострадал мужчина
- «Руки вверх», «Комбинация» и «На-На»: Названы самые популярные клипы 90-х
- Спасатели локализовали пожар в Москве
- МВД подтвердило задержание экс-заместителей Чубайса
- В мессенджере Telegram произошел массовый сбой
- СМИ: The Rolling Stones исключили проведение турне в Европе в 2025 году
- Биолог объяснила, чем опасна для природы аномально теплая и бесснежная зима
- Итальянский регулятор заблокировал чат-бот DeepSeek
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru