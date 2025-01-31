Госсекретарь США заявил, что Трамп хочет добиться мира на Украине переговорами

Президент США Дональд Трамп намерен добиться мира на Украине переговорами, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом он рассказал в интервью журналистке Мегин Келли.

«Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров», — подчеркнул глава Госдепартамента.

По мнению Рубио, в ходе переговоров Москве и Киеву придется пойти на некие уступки. Госсекретарь отметил, что впереди напряженная дипломатическая работа, которой США уже занимались в прошлом и «смотрят на это реалистично».

Ранее Марко Рубио заявил, что из-за конфликта Украину отбросило на сто лет назад, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаГосударственный департамент СШАДональд Трамп

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