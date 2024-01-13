Жителям запада Украины предлагают строить фортификации вместо мобилизации
Жителям Ивано-Франковской области на западе Украины предложили строить фортификационные сооружения в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики в качестве отсрочки от мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на администрацию западного региона.
«Жителям Прикарпатья предлагают работу по строительству фортификаций ... в качестве отсрочки от мобилизации», — отмечается в сообщении.
Власти обещают согласившимся зарплату в 20 тысяч гривен ($526), жилье и питание, отсрочку от призыва на время строительства.
«Всего нужно 300 человек», — указывает издание.
Между тем НАТО допустила, что конфликт России и Украины может продолжиться после 2025 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru