Жителям запада Украины предлагают строить фортификации вместо мобилизации

«Жителям Прикарпатья предлагают работу по строительству фортификаций ... в качестве отсрочки от мобилизации», — отмечается в сообщении.

Власти обещают согласившимся зарплату в 20 тысяч гривен ($526), жилье и питание, отсрочку от призыва на время строительства.

«Всего нужно 300 человек», — указывает издание.

Между тем НАТО допустила, что конфликт России и Украины может продолжиться после 2025 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

