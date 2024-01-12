В НАТО допустили продолжение конфликта РФ и Украины после 2025 года
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал готовиться к тому, что конфликт России и Украины не завершится даже в 2025 году. Свое мнение представитель Североатлантического альянса высказал в интервью телеканалу Digi 24.
По словам Джоанэ, в НАТО не видят предпосылок для коренного перелома сложившейся на Украине ситуации. Он отметил, что в альянсе ожидают затяжной конфликт с изменениями конфигурации линии фронта.
При этом он заверил, что страны Запада продолжат оказывать помощь Киеву.
Представитель Белого дома Джон Кирби 12 января сообщил, что США перестали оказывать военную помощь Украине в связи с отсутствием бюджетных средств, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru