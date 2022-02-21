Жительница Луганска рассказала о панике в городе из-за всеобщей мобилизации

Жительница Луганска Алина (имя изменено) рассказала, что из-за объявления мобилизации в ЛНР началась паника, «всех мужчин забирают». По словам женщины, в Луганске слышна стрельба, в городе периодически пропадает связь, в отдельных районах нет электричества.

Жительница также сообщила, что надеется на вхождение ЛНР в состав России.

«Пока что я уеду из Луганска в Молодогвардейск, там безопаснее и быстрее уехать в РФ. <...> Если в России всё получится, устроюсь на работу по специальности, то можно будет и остаться. А вообще, надеюсь ЛНР войдёт в состав России, и тогда вообще будет всё отлично», — рассказала Алина в беседе с news.ru.