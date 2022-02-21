Жительница Луганска рассказала о панике в городе из-за всеобщей мобилизации
Жительница Луганска Алина (имя изменено) рассказала, что из-за объявления мобилизации в ЛНР началась паника, «всех мужчин забирают». По словам женщины, в Луганске слышна стрельба, в городе периодически пропадает связь, в отдельных районах нет электричества.
Жительница также сообщила, что надеется на вхождение ЛНР в состав России.
«Пока что я уеду из Луганска в Молодогвардейск, там безопаснее и быстрее уехать в РФ. <...> Если в России всё получится, устроюсь на работу по специальности, то можно будет и остаться. А вообще, надеюсь ЛНР войдёт в состав России, и тогда вообще будет всё отлично», — рассказала Алина в беседе с news.ru.
Всеобщая мобилизация была объявлена в ЛНР 19 февраля, был введён запрет на выезд с территории республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Власти получили возможность изымать у граждан транспортные и другие средства для «нужд обороны».
Президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации Донбассе проведет 21 февраля большое внеочередное заседание Совета Безопасности. Его тема не уточняется, однако политологи допустили, что уже 22 февраля Совет Федерации может санкционировать ввод российских войск на территорию республик Донбасса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают приём в РФ беженцев из ДНР и ЛНР
- Макаревич выступил против выплат беженцам из Донбасса
- Жительница Луганска рассказала о панике в городе из-за всеобщей мобилизации
- Пушилин заявил, что у границы с Россией идёт бой с ВС Украины
- В РФ зарегистрировали ПЦР-тест, одновременно выявляющий ковид и «омикрон»
- МЧС РФ: беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона РФ
- МИД РФ: Слушать Столтенберга опасно для здоровья
- ФСБ: Снаряд с Украины разрушил пограничный объект в Ростовской области
- Рубль просел к доллару и евро
- Священник: Беженцам из Донбасса предлагают помощь из-за рубежа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru