Жители Украины требуют от Зеленского демобилизацию

На сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с требованием незамедлительно начать демобилизацию.

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Из петиции следует, что демобилизация должна коснуться военных, которых мобилизовали полтора года назад. Автор петиции подчеркивает необходимость урегулирования сроков нахождения военнослужащих на фронте.

Накануне в США спрогнозировали поражение ВСУ даже при успешном наступлении. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис считает, что «в ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий».

Ранее «Радиоточка НСН» со ссылкой на газету The New York Times писала, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов, касающихся конфликта на Украине. В них описывается состояние украинской армии и планы по усилению ВСУ с помощью США и НАТО.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаПетицияВладимир Зеленский

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