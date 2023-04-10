СМИ: ракеты для «Буков» закончатся у Украины к 13 апреля

По данным СМИ, уже к 3 мая украинская армия израсходует запасы ракет для комплексов С-300, что оставит без систем ПВО около 40 критических объектов Украины.

Накануне газета The Washington Post сообщала, что украинская армия испытывает критическую нехватку боеприпасов и собирает неразорвавшиеся российские снаряды.

Ранее «Радиоточка НСН» со ссылкой на газету The New York Times писала, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов, касающихся конфликта на Украине. В них описывается состояние украинской армии и планы по усилению ВСУ с помощью США и НАТО.

