Жители Херсона, Запорожья, Одессы и Николаева приветствовали удар российской ракетной системой «Орешник» по цели под Львовом на западе Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье города Херсон.

По словам его представителя, удар сильно всполошил Украину, так как все привыкли, что боевые действия идут далеко, в первую очередь на юго-востоке. В этот раз впервые столь сильный удар пришелся по негласной столице западной Украины. Многие мирные жители в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве говорят, что «русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего».

Ранее в МО РФ заявили о поражении «Орешником» Львовского авиационно-ремонтного завода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

