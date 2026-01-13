СМИ: Жители центральной Украины обрадовались удару «Орешника» по Львову

По словам его представителя, удар сильно всполошил Украину, так как все привыкли, что боевые действия идут далеко, в первую очередь на юго-востоке. В этот раз впервые столь сильный удар пришелся по негласной столице западной Украины. Многие мирные жители в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве говорят, что «русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего».

Ранее в МО РФ заявили о поражении «Орешником» Львовского авиационно-ремонтного завода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

