Песня Тины Кароль про блэкаут спровоцировала скандал на Украине

Исполнение певицей Тиной Кароль композиции с мотивами о «свете и тепле» спровоцировало резонанс и волну критики в украинских социальных сетях, сообщает «Страна.ua».

По данным издания, негативная реакция была вызвана текстом песни, в котором говорится, что даже при отсутствии электричества и отопления у людей «остается добро», а зло в итоге будет побеждено. Пользователи сочли такие слова неуместными на фоне реальных бытовых трудностей. Масштаб обсуждения оказался настолько значительным, что артистке пришлось публично извиниться за исполнение композиции.

Экс-министр энергетики Украины предупредил об угрозе тотального блэкаута

Журналисты отмечают, что ситуация вокруг песни может отражать изменение общественных настроений. По их оценке, растет число граждан, для которых приоритетом становится скорейшее завершение военных действий, тогда как условия урегулирования отходят на второй план.

В минувшую пятницу в энергетическом секторе Украины был введен режим чрезвычайной ситуации из-за серьезных перебоев с электроснабжением. Государственным компаниям предписано в зимний период закупать за рубежом не менее половины необходимого объема электроэнергии, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПесниУкраина

