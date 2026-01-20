Песня Тины Кароль про блэкаут спровоцировала скандал на Украине

Журналисты отмечают, что ситуация вокруг песни может отражать изменение общественных настроений. По их оценке, растет число граждан, для которых приоритетом становится скорейшее завершение военных действий, тогда как условия урегулирования отходят на второй план.

В минувшую пятницу в энергетическом секторе Украины был введен режим чрезвычайной ситуации из-за серьезных перебоев с электроснабжением. Государственным компаниям предписано в зимний период закупать за рубежом не менее половины необходимого объема электроэнергии, передает «Радиоточка НСН».

