Жители Херсона заявили британским СМИ, что жизнь при ВСУ стала хуже

«Хуже, хуже, дают помощь, но не всем», — заявила местная жительница.

Телеканал также рассказал о людях, которые приняли решение об эвакуации, потому что ситуация стала слишком тяжелой. В статье говорится, что в Херсоне наблюдаются перебои с электричеством, отсутствует водоснабжение, а многие жители вынуждены рассчитывать на раздачу продовольственной помощи.

Ранее врио губернатора Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ разыскивают на правобережье Херсонской области людей, принимавших участие в подготовке референдума о вхождении региона в состав России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

