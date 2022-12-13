Жители Херсона заявили британским СМИ, что жизнь при ВСУ стала хуже

Жизнь в Херсоне стала хуже с тех пор, как город перешел под контроль украинских войск. Об этом рассказали местные жители британскому телеканалу Sky News.

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«Хуже, хуже, дают помощь, но не всем», — заявила местная жительница.

Телеканал также рассказал о людях, которые приняли решение об эвакуации, потому что ситуация стала слишком тяжелой. В статье говорится, что в Херсоне наблюдаются перебои с электричеством, отсутствует водоснабжение, а многие жители вынуждены рассчитывать на раздачу продовольственной помощи.

Ранее врио губернатора Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ разыскивают на правобережье Херсонской области людей, принимавших участие в подготовке референдума о вхождении региона в состав России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУХерсон
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