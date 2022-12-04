Кадыров рассказал о задержании диверсантов-подрывников в Херсонской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Херсонской области задержали диверсантов, которые планировали подрыв в регионе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что задержанные сообщили ценную информацию.
«Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом... Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность...», — отмечает Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил также, что полученные сведения российская сторона используюет против Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее глава Чечни также сообщал, что бойцы спецподразделения «Ахмат» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в направлении Кременной, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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