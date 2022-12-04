Кадыров рассказал о задержании диверсантов-подрывников в Херсонской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Херсонской области задержали диверсантов, которые планировали подрыв в регионе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах

Он также отметил, что задержанные сообщили ценную информацию.

«Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом... Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность...», — отмечает Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил также, что полученные сведения российская сторона используюет против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава Чечни также сообщал, что бойцы спецподразделения «Ахмат» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в направлении Кременной, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУЗадержаниеХерсонРамзан Кадыров
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