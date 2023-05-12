Жителей Харьковской области призвали выехать в безопасное место
Российская администрация Харьковской области в своем Telegram-канале рекомендовала местным жителям выехать в безопасное место из-за обстрелов со стороны украинской армии.
«Военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области до установления благоприятных для жизни условий», - сказано в публикации.
Российские власти региона выразили готовность помочь местным жителям.
Бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России 8 мая нанес удар по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».
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