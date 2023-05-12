Жителей Харьковской области призвали выехать в безопасное место

Российская администрация Харьковской области в своем Telegram-канале рекомендовала местным жителям выехать в безопасное место из-за обстрелов со стороны украинской армии.

СМИ сообщили о взрывах в Харькове

«Военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области до установления благоприятных для жизни условий», - сказано в публикации.

Российские власти региона выразили готовность помочь местным жителям.

Бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России 8 мая нанес удар по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ОбстрелХарьковВСУУкраина

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