Путин заявил, что Герасимов постоянно рассказывает ему о спецназе «Ахмат»

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, докладывая о ходе специальной военной операции (СВО), всегда упоминает спецназ «Ахмат». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Алаудинов сообщил об уничтожении диверсантов ВСУ в Белгородской области

На встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым глава государства напомнил, что лично приезжал в центр подготовки, который находится в республике.

«Подразделения, которые формируются, они интернациональные, ребята приезжают со всей России, проходят подготовку высокого уровня и воюют здорово», - отметил российский лидер.

Ранее Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ проникнуть на территорию Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Рамзан КадыровЧечняВладимир Путин

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