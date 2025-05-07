Путин заявил, что Герасимов постоянно рассказывает ему о спецназе «Ахмат»
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, докладывая о ходе специальной военной операции (СВО), всегда упоминает спецназ «Ахмат». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым глава государства напомнил, что лично приезжал в центр подготовки, который находится в республике.
«Подразделения, которые формируются, они интернациональные, ребята приезжают со всей России, проходят подготовку высокого уровня и воюют здорово», - отметил российский лидер.
Ранее Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ проникнуть на территорию Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru