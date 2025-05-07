Московский концерт «Любэ» ко Дню Победы перенесли
7 мая 202517:42
Концерт группы «Любэ», приуроченный к 80-летию Великой Победы, перенесли. Об этом сообщается в официальном сообществе коллектива в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что шоу, которое должн было пройти в Москве 7 мая, было отменено из-за болезни Николая Рсаторгуева.
«Концерт переносится на 28 мая 2025 года... Билеты на новую дату будут действительны», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что народный артист РФ, певец и композитор Дмитрий Маликов отметит свой юбилей концертом под открытым небом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru