Президент Бразилии прилетел в Москву без происшествий

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Лула да Силва и президент РФ Владимир Путин проведут переговоры 9 мая, главной темой которых станет ситуация на Украине. Ранее в СМИ появились сообщения, что Бразилия готова выступить новым посредником в процессе по достижению урегулирования.

Бразильская газета Exame сообщила, что в ходе визита в Москву Лула да Силва намерен подписать соглашение по добыче урана. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего в Москву на 9 мая должны прибыть лидеры 29 стран.

