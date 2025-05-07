Президент Бразилии прилетел в Москву без происшествий
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в российскую столицу для участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Егно самолет принял московский аэропорт «Внуково-2», специализирующийся на обслуживании рейсов официальных делегаций.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Лула да Силва и президент РФ Владимир Путин проведут переговоры 9 мая, главной темой которых станет ситуация на Украине. Ранее в СМИ появились сообщения, что Бразилия готова выступить новым посредником в процессе по достижению урегулирования.
Бразильская газета Exame сообщила, что в ходе визита в Москву Лула да Силва намерен подписать соглашение по добыче урана. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего в Москву на 9 мая должны прибыть лидеры 29 стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru