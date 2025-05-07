Крымский мост закрыли для автотранспорта
Крымский мост временно закрыли для проезда автомобильного транспорта. Соответствующее предупреждение опубликовано в 17:43 по московскому времени в Telegram-канале, оперативно освещающем ситуацию.
Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие, неукоснительно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ранее ресурс сообщил, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди стоят 450 автомобилей.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя объявила об остановке работы морского пассажирского транспорта. Причины такого решения не приводятся.
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