Крымский мост закрыли для автотранспорта

Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие, неукоснительно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ранее ресурс сообщил, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди стоят 450 автомобилей.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя объявила об остановке работы морского пассажирского транспорта. Причины такого решения не приводятся.

