Крымский мост закрыли для автотранспорта

Крымский мост временно закрыли для проезда автомобильного транспорта. Соответствующее предупреждение опубликовано в 17:43 по московскому времени в Telegram-канале, оперативно освещающем ситуацию.

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Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие, неукоснительно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ранее ресурс сообщил, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди стоят 450 автомобилей.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя объявила об остановке работы морского пассажирского транспорта. Причины такого решения не приводятся.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СевастопольТранспортКрымский Мост

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