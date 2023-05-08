СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове на востоке Украины прогремело несколько взрывов, сообщают украинские СМИ.

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По данным журналистов, в городе прогремело три взрыва. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Подробностей о взрывах также не приводится.

Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массированной атаке беспилотников в ночь на 8 мая. По его словам, город атаковали 36 дронов, передает «Радиоточка НСН».




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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВзрывХарьковУкраина

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