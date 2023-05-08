СМИ сообщили о взрывах в Харькове
8 мая 202322:09
В Харькове на востоке Украины прогремело несколько взрывов, сообщают украинские СМИ.
По данным журналистов, в городе прогремело три взрыва. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Подробностей о взрывах также не приводится.
Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массированной атаке беспилотников в ночь на 8 мая. По его словам, город атаковали 36 дронов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru