СМИ сообщили о взрывах в Харькове

По данным журналистов, в городе прогремело три взрыва. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Подробностей о взрывах также не приводится.

Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массированной атаке беспилотников в ночь на 8 мая. По его словам, город атаковали 36 дронов, передает «Радиоточка НСН».







