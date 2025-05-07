Собянин: ВСУ атаковали Москву второй раз за час
7 мая 202518:19
Второй менее чем за час украинский беспилотник уничтожен под Москвой. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.
О том, где именно был ликвидирован летательный аппарат, градоначальник не сообщил. По его словам, сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru