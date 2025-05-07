«Российская газета» запустила проект «Половина Победы: тыл — фронту»
«Российская газета» объявила о запуске мультимедийного проекта «Половина Победы: тыл — фронту». Он посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а именно подвигу тружеников тыла.
В издании напомнили, что во время ожесточённых боёв на передовой, в глубоком тылу заводы и фабрики «сутками выпускали танки, самолёты, боеприпасы и обмундирование».
О самоотверженном труде труженников рассказывают их потомки, которые в настоящее время работают на тех же предприятиях, «где их деды и прадеды ковали Победу». Также представлены архивные документы и редкие кадры военных лет.
«В каждой серии — судьбы людей, ковавших Победу у станков: металлургов, танкостроителей, авиастроителей, текстильщиков... без ежедневного подвига которых победа была бы невозможна», - говорится в сообщении.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Куценко не смог назвать число своих машин в рамках дела о трупе в «Запорожце»
- Президент Сербии долетел до Москвы
- «Российская газета» запустила проект «Половина Победы: тыл — фронту»
- Московский концерт «Любэ» ко Дню Победы перенесли
- Собянин заявил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
- Гай Германика анонсировала боди-хоррор с Якубовичем
- Лукашенко помиловал еще 42 осужденных за экстремизм
- Жительница Кубани судится с больницей за смерть отца и уничтожение медкарт
- Мерц и Макрон пообещали вывести отношения Германии и Франции на новый уровень
- Самолет лидера Сербии Вучича вылетел в Москву после вынужденной посадки в Баку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru