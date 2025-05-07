«Российская газета» запустила проект «Половина Победы: тыл — фронту»

В издании напомнили, что во время ожесточённых боёв на передовой, в глубоком тылу заводы и фабрики «сутками выпускали танки, самолёты, боеприпасы и обмундирование».

О самоотверженном труде труженников рассказывают их потомки, которые в настоящее время работают на тех же предприятиях, «где их деды и прадеды ковали Победу». Также представлены архивные документы и редкие кадры военных лет.

«В каждой серии — судьбы людей, ковавших Победу у станков: металлургов, танкостроителей, авиастроителей, текстильщиков... без ежедневного подвига которых победа была бы невозможна», - говорится в сообщении.

