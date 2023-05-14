Житель Артемовска рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» спасли людей из заминированного дома

В Артемовске бойцы ЧВК «Вагнер» взорвали стену дома, чтобы вызволить из заминированного украинскими военными подвала гражданских, сообщает РИА Новости.

«Стоять намертво»: Пригожин опроверг отвод ЧВК «Вагнер» в резерв

Как заявил мирный житель, люди выходили из подвала, чтобы набрать уголь, но в какой-то момент увидели мину, оказавшись заблокированными. Через несколько дней после этого к дому пробились военные «Вагнера», которые вывели гражданских. Для этого пришлось подорвать снаряд. В результате проход был освобожден.

Как стало известно ранее, ЧВК «Вагнер» продвинулась на 400 метров в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"ВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры