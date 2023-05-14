Житель Артемовска рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» спасли людей из заминированного дома
В Артемовске бойцы ЧВК «Вагнер» взорвали стену дома, чтобы вызволить из заминированного украинскими военными подвала гражданских, сообщает РИА Новости.
Как заявил мирный житель, люди выходили из подвала, чтобы набрать уголь, но в какой-то момент увидели мину, оказавшись заблокированными. Через несколько дней после этого к дому пробились военные «Вагнера», которые вывели гражданских. Для этого пришлось подорвать снаряд. В результате проход был освобожден.
Как стало известно ранее, ЧВК «Вагнер» продвинулась на 400 метров в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru