«Стоять намертво»: Пригожин опроверг отвод ЧВК «Вагнер» в резерв

Бизнесмен отметил, что вагнеровцы находятся на передовой. Бойцы группы «либо в Артемовске, либо погибли», сказал он.

«В последнее время делалось все возможное, чтобы «высушить» «музыкантов», потому что они слишком проблемные и слишком активные», - сказал основатель группы.

По его словам, все силы «Вагнера» задействованы в боях, резервов у группы нет.

«А фланги надо держать, никуда не убегать, стоять намертво», - добавил Пригожин.

Пригожин ранее сообщил о тяжелом положении на флангах ЧВК «Вагнер». Он уточнил, что группе осталось пройти до западных окраин Артемовска 625 метров, передает «Радиоточка НСН».

