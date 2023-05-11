«Стоять намертво»: Пригожин опроверг отвод ЧВК «Вагнер» в резерв
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал сообщения о том, что часть бойцов группы собираются отвести в резерв. Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба в Telegram.
Бизнесмен отметил, что вагнеровцы находятся на передовой. Бойцы группы «либо в Артемовске, либо погибли», сказал он.
«В последнее время делалось все возможное, чтобы «высушить» «музыкантов», потому что они слишком проблемные и слишком активные», - сказал основатель группы.
По его словам, все силы «Вагнера» задействованы в боях, резервов у группы нет.
«А фланги надо держать, никуда не убегать, стоять намертво», - добавил Пригожин.
Пригожин ранее сообщил о тяжелом положении на флангах ЧВК «Вагнер». Он уточнил, что группе осталось пройти до западных окраин Артемовска 625 метров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием мигрантов
- Памятники Пушкину в Киеве лишили охранного статуса
- «Стоять намертво»: Пригожин опроверг отвод ЧВК «Вагнер» в резерв
- В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
- Блащак допустил, что упавшая на территории Польши ракета прилетела с Украины
- Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка
- В Жилищном союзе объяснили отключение горячей воды летом
- Кадыров направил в зону СВО 96-й полк Росгвардии
- В Донецке заявили об уничтожении западной техники ВСУ до прибытия на фронт
- Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в июне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru