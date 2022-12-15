«Жесткий ответ»: Депутат Швыткин предложил ударить по Киеву за обстрел Донецка
России известно месторасположение украинских военных объектов и их нужно уничтожать, сказал НСН депутат ГД Юрий Швыткин.
На обстрел Донецка должен быть дан жесткий военный ответ – удар по Киеву, - заявил заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.
Утром 15 декабря Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года, заявил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, по городу выпустили по меньшей мере 40 ракет. Некоторые из них прилетели в жилые дома. Швыткин требует незамедлительного ответа на действия украинских военных.
«Должен быть дан жесткий военный ответ, я неоднократно подчеркивал, что нужно бить Киеву. Речь, конечно, не идет об ударах по мирным жителям, их нужно наносить по энергетической инфраструктуре. Это уменьшает военный потенциал противника, но нужно поражать и военные объекты местоположение которых нам известно», - сказал Швыткин.
Собеседник НСН считает, что оценку сегодняшним действиям украинской армии должны дать и другие страны. Для этого парламентарий предложил задействовать площадку Совета безопасности ООН.
«Это яркое проявление геноцида по отношению к мирному населению со стороны фашистского украинского режима. Безусловно, мы никоим образом не должны быть наблюдателями, это граждане России. Нужно по политико-дипломатическим каналам принудить страны Запада, можно на площадке Совета безопасности ООН, осудить действия ВСУ», - резюмировал Швыткин.
В четверг, 15 декабря, в Вашингтоне, по сообщению американских СМИ, может быть принято решение о передачи Украине зенитных ракетных комплексов «Patriot». Посольство России в США в связи с этим выпустило заявление, в котором говорится, что продолжение поставок только укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 532 / сут.
Умерли
393 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 675 / сут.
- Калининградский губернатор предложил продать Польше материалы для строительства стены на границе
- Ученые РАНХиГС предложили способы повысить пенсии в России
- Володин: США стали империей содома
- Заболеваемость гриппом в России выросла в 11 раз по сравнению с 2021 годом
- СМИ: Польша не поддержала планы ЕС на 2023 год по поддержке Украины
- Мэр Кулемзин: Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года
- Два человека погибли при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске
- СМИ сообщили о планах Турции начать спецоперацию в Сирии вопреки запрету России
- СМИ: В российских магазинах заканчиваются запасы чипсов Pringles
- В Британии назвали загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку сигналом Западу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru