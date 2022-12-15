«Жесткий ответ»: Депутат Швыткин предложил ударить по Киеву за обстрел Донецка

Утром 15 декабря Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года, заявил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, по городу выпустили по меньшей мере 40 ракет. Некоторые из них прилетели в жилые дома. Швыткин требует незамедлительного ответа на действия украинских военных.

«Должен быть дан жесткий военный ответ, я неоднократно подчеркивал, что нужно бить Киеву. Речь, конечно, не идет об ударах по мирным жителям, их нужно наносить по энергетической инфраструктуре. Это уменьшает военный потенциал противника, но нужно поражать и военные объекты местоположение которых нам известно», - сказал Швыткин.

Собеседник НСН считает, что оценку сегодняшним действиям украинской армии должны дать и другие страны. Для этого парламентарий предложил задействовать площадку Совета безопасности ООН.

«Это яркое проявление геноцида по отношению к мирному населению со стороны фашистского украинского режима. Безусловно, мы никоим образом не должны быть наблюдателями, это граждане России. Нужно по политико-дипломатическим каналам принудить страны Запада, можно на площадке Совета безопасности ООН, осудить действия ВСУ», - резюмировал Швыткин.

В четверг, 15 декабря, в Вашингтоне, по сообщению американских СМИ, может быть принято решение о передачи Украине зенитных ракетных комплексов «Patriot». Посольство России в США в связи с этим выпустило заявление, в котором говорится, что продолжение поставок только укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

