Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей не будет границ

Украинскии президент Владимир Зеленский заявил, что в будущем исчезнут границы между Украиной и Польшей, сообщает РИА Новости.

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По его словам, будут стёрты политические, экономические и исторические границы, однако для этого «ещё нужно победить».

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ... Но для этого ещё нужно победить... ещё немного пройти бок о бок», - подчеркнул украинский лидер в ходе визита в Варшаву.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что цель поездки Зеленского в республику - подготовка к переговорам с Россией, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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