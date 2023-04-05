Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей не будет границ

По его словам, будут стёрты политические, экономические и исторические границы, однако для этого «ещё нужно победить».

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ... Но для этого ещё нужно победить... ещё немного пройти бок о бок», - подчеркнул украинский лидер в ходе визита в Варшаву.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что цель поездки Зеленского в республику - подготовка к переговорам с Россией, сообщает «Свободная пресса».

