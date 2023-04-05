Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей не будет границ
Украинскии президент Владимир Зеленский заявил, что в будущем исчезнут границы между Украиной и Польшей, сообщает РИА Новости.
По его словам, будут стёрты политические, экономические и исторические границы, однако для этого «ещё нужно победить».
«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ... Но для этого ещё нужно победить... ещё немного пройти бок о бок», - подчеркнул украинский лидер в ходе визита в Варшаву.
Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что цель поездки Зеленского в республику - подготовка к переговорам с Россией, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru