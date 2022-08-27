Зеленскому указали на его место через вброс про потенциального президента Залужного
Политолог Андрей Манойло считает, что данные о том, что главком Вооруженных сила Украины (ВСУ) Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского на должности президента Украины, должны напомнить о его месте в политическом раскладе. Об этом пишут «Известия».
«Это делается для того, чтобы привести Зеленского в чувство. Если он начал проявлять самостоятельность без согласования своих действий с американцами, курирующими Украину как проект, то ему, скорее всего, напомнили его место таким образом», — отмечает политолог.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что на посту президента Украины Владимира Зеленского может сменить главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный.
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