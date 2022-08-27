Зеленскому указали на его место через вброс про потенциального президента Залужного

«Это делается для того, чтобы привести Зеленского в чувство. Если он начал проявлять самостоятельность без согласования своих действий с американцами, курирующими Украину как проект, то ему, скорее всего, напомнили его место таким образом», — отмечает политолог.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что на посту президента Украины Владимира Зеленского может сменить главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный.

