Зеленскому указали на его место через вброс про потенциального президента Залужного

Политолог Андрей Манойло считает, что данные о том, что главком Вооруженных сила Украины (ВСУ) Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского на должности президента Украины, должны напомнить о его месте в политическом раскладе. Об этом пишут «Известия».

Медведев опроверг утверждения о планах РФ ликвидировать Зеленского

«Это делается для того, чтобы привести Зеленского в чувство. Если он начал проявлять самостоятельность без согласования своих действий с американцами, курирующими Украину как проект, то ему, скорее всего, напомнили его место таким образом», — отмечает политолог.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что на посту президента Украины Владимира Зеленского может сменить главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ПрезидентПолитикаСШАВладимир ЗеленскийУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры