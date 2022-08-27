В Германии назвали потенциального преемника президента Украины Владимира Зеленского

На посту президента Украины Владимира Зеленского может сменить главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный. Об этом пишет немецкое издание Bild.

«Бараны и голограмма». Политологи оценили шансы Кличко на пост президента Украины

Таблоид сообщает о серьезном конфликте, который якобы был между украинским лидером и главнокомандующим. Как утверждает издание со ссылкой на свои источники Залужный может занять президентское кресло на Украине после завершения боевых действий.

Отмечается, что действующий глава государства считает подобные версии спекуляциями, пишет Газета.ru.

Ранее Washington Post опубликовал материал, в котором говорится, что президент Украины Владимир Зеленский был готов уйти со своего поста для прекращения специальной военной операции (СВО) России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ПолитикаУкраинаВСУПрезидент УкраиныВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры