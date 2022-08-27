В Германии назвали потенциального преемника президента Украины Владимира Зеленского

МО: подразделения ВДВ России предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе Николаевской области

ООН: РФ и США должны как можно скорее приступить к переговорам о документе, который придет на замену ДСНВ

СМИ: США и Иран пока не пришли к соглашению по ключевым деталям сделки по иранской ядерной программе

СМИ: в Европе инфляция привела к череде забастовок

Метеобюро: в Москве в субботу до +32 градусов и без осадков