В Германии назвали потенциального преемника президента Украины Владимира Зеленского
На посту президента Украины Владимира Зеленского может сменить главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Таблоид сообщает о серьезном конфликте, который якобы был между украинским лидером и главнокомандующим. Как утверждает издание со ссылкой на свои источники Залужный может занять президентское кресло на Украине после завершения боевых действий.
Отмечается, что действующий глава государства считает подобные версии спекуляциями, пишет Газета.ru.
Ранее Washington Post опубликовал материал, в котором говорится, что президент Украины Владимир Зеленский был готов уйти со своего поста для прекращения специальной военной операции (СВО) России.
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