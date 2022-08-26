Медведев опроверг утверждения о планах РФ ликвидировать Зеленского

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опроверг утверждения о планах РФ ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI.

Медведев назвал четыре условия применения Россией ядреного оружия

Медведев назвал данную информацию «досужими вымыслами». Между тем он добавил, что Зеленский не вызывает доверия у российских властей.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти намерены в ходе операции на территории Украины ликвидировать президента страны.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры