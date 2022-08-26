Медведев опроверг утверждения о планах РФ ликвидировать Зеленского
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опроверг утверждения о планах РФ ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI.
Медведев назвал данную информацию «досужими вымыслами». Между тем он добавил, что Зеленский не вызывает доверия у российских властей.
Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти намерены в ходе операции на территории Украины ликвидировать президента страны.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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