Медведев опроверг утверждения о планах РФ ликвидировать Зеленского

Медведев назвал данную информацию «досужими вымыслами». Между тем он добавил, что Зеленский не вызывает доверия у российских властей.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти намерены в ходе операции на территории Украины ликвидировать президента страны.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.