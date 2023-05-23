Зеленскому предложили убрать русский язык из украинских паспортов
Львовская областная военная администрация предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому отменить дублирование данных на русском языке во внутренних паспортах, пишет РИА Новости.
Глава администрации Максим Козицкий заявил, что русского языка в украинских паспортах быть не должно. Он сообщил, что инициатива направлена президенту, в Верховную раду и министерство внутренних дел.
По словам представителя львовской администрации, украинцы не должны дублировать свои данные «наречием агрессора».
В начале мая депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о введении в официальный документооборот термина «рашизм». В частности, признаком «рашизма» парламентарии назвали распространение русского языка и культуры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru