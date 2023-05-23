Зеленскому предложили убрать русский язык из украинских паспортов

Глава администрации Максим Козицкий заявил, что русского языка в украинских паспортах быть не должно. Он сообщил, что инициатива направлена президенту, в Верховную раду и министерство внутренних дел.

По словам представителя львовской администрации, украинцы не должны дублировать свои данные «наречием агрессора».

В начале мая депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о введении в официальный документооборот термина «рашизм». В частности, признаком «рашизма» парламентарии назвали распространение русского языка и культуры, передает «Радиоточка НСН».

