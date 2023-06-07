Зеленского заподозрили в провоцировании катастрофы на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться спровоцировать катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое мнение в статье для издания Asia Times выразил американский журналист Стивен Брайен.

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Обозреватель обратил внимание на вчерашнее заявление официальных украинских лиц, которые призвали «остановить русских» после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Он не исключил, что Киев пошел на подрыв ГЭС для провокации ядерной катастрофы.

Брайен полагает, что украинские власти таким образом пытаются спасти контрнаступление ВСУ, которое терпит неудачу.

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ЗАЭС ничего не угрожает, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / РИА Новости
ТЕГИ:ЗапорожьеУкраинаВладимир Зеленский

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