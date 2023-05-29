Зеленского раскритиковали после жалоб на удары по Киеву

Пользователи Twitter раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее заявил об ударах по Киеву дронами, сообщает РИА Новости.

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Люди возмутились нежеланием закончить конфликт. Один из комментаторов завил, что Зеленскому нужно отказаться от НАТО.

«Где все деньги налогоплательщиков? Вам нужно их вернуть», — возмутился другой пользователь соцсети.

«Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Бахмута (Артемовск). Вы — позор», — написал еще один пользователь интернета.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев массово атаковали дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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