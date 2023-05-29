Зеленского раскритиковали после жалоб на удары по Киеву
Пользователи Twitter раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее заявил об ударах по Киеву дронами, сообщает РИА Новости.
Люди возмутились нежеланием закончить конфликт. Один из комментаторов завил, что Зеленскому нужно отказаться от НАТО.
«Где все деньги налогоплательщиков? Вам нужно их вернуть», — возмутился другой пользователь соцсети.
«Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Бахмута (Артемовск). Вы — позор», — написал еще один пользователь интернета.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев массово атаковали дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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