Зеленского предложили сослать в Сибирь после новостей из Артемовска
Читатели французской газеты Le Figaro предложили способ положить конец конфликту на Украине, пишет РИА Новости.
Комментаторы раскритиковали желание президента Украины Владимира Зеленского удержать Артемовск (Бахмут). Они отметили, что из-за этого погибли тысячи молодых бойцов ВСУ.
Читатели газеты призвали Зеленского начать переговоры с Россией. В случае несогласия его нужно отправить в тюрьму в Восточной Сибири, считают комментаторы.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля сообщил о российском флаге над зданием администрации Артемовска. Он отметил, что силы РФ «юридически взяли» город, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru