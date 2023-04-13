Зеленского предложили сослать в Сибирь после новостей из Артемовска

Читатели французской газеты Le Figaro предложили способ положить конец конфликту на Украине, пишет РИА Новости.

Экс-советник Кучмы: Зеленский оказался в тупике из-за нехватки оружия

Комментаторы раскритиковали желание президента Украины Владимира Зеленского удержать Артемовск (Бахмут). Они отметили, что из-за этого погибли тысячи молодых бойцов ВСУ.

Читатели газеты призвали Зеленского начать переговоры с Россией. В случае несогласия его нужно отправить в тюрьму в Восточной Сибири, считают комментаторы.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля сообщил о российском флаге над зданием администрации Артемовска. Он отметил, что силы РФ «юридически взяли» город, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ВСУУкраинаВладимир Зеленский

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