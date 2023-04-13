Экс-советник Кучмы: Зеленский оказался в тупике из-за нехватки оружия
Бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о тупике, в котором оказались украинские власти. Политик озвучил мнение в своем YouTube-канале.
Соскин констатировал, что ситуация на фронте для Киева зашла в тупик. По его словам, Украине не хватает оружия для контрнаступления.
Состояние ВСУ эксперт назвал критическим. Он выразил сомнение в способности украинской армии вести активные боевые действия.
«Мы сейчас имеем тупиковую ситуацию. Уже недолго осталось», - сказал бывший советник Кучмы.
Контрнаступлению ВСУ мешает дождливая погода, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он уточнил, что армия готова на 90%, передает «Радиоточка НСН».
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