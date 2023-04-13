Экс-советник Кучмы: Зеленский оказался в тупике из-за нехватки оружия

Соскин констатировал, что ситуация на фронте для Киева зашла в тупик. По его словам, Украине не хватает оружия для контрнаступления.

Состояние ВСУ эксперт назвал критическим. Он выразил сомнение в способности украинской армии вести активные боевые действия.

«Мы сейчас имеем тупиковую ситуацию. Уже недолго осталось», - сказал бывший советник Кучмы.

Контрнаступлению ВСУ мешает дождливая погода, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он уточнил, что армия готова на 90%, передает «Радиоточка НСН».

