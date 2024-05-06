МИД РФ: Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ЯО
Россия не может игнорировать тот факт, что истребители F-16, которые страны Запада планируют передать Украине, относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В российском ведомстве указали, что самолёты именно этого типа в течение долгого времени составляли основу авиапарка, который использовался в «совместных ядерных миссиях» НАТО.
Отмечается, что в Москве будут рассматривать F-16, «как носителей ядерного оружия» - независимо от модификации.
«Будем воспринимать F-16 как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», - заключили в МИД РФ.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что учения, в ходе которых будут проработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, остудят «горячие головы» на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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