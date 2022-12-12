Зеленский заявил об уничтожении половины инфраструктуры Украины

Ракетные удары со стороны российских войск вывели из строя 50% украинской инфраструктуры, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с лидером США Джо Байденом. Соответствующая публикация находится на официальном портале украинского президента.

Близится худшая зима: Украина рискует потерять всю энергоинфраструктуру

Зеленский призвал Байдена помочь укрепить противовоздушную оборону Украины, чтобы защитить действующие энергообъекты. Президент Украины подчеркнул, что поддержка США с приходом зимы стала как никогда актуальной.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял решение закупить электрогенераторы и направить на Украину в качестве гуманитарной помощи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ЭнергетикаСпецоперацияДжо БайденВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры