Зеленский сообщил о взрыве в здании СБУ в Сумах

По его словам, взрыв произошел после атаки с воздуха. Удар по Сумам был нанесен потому, что Украине не хватает качественных систем противовоздушной обороны, считает Зеленский.

Украинский лидер отметил, что без достаточного количества ПВО защитить всю территорию страны невозможно.

МВД России 3 июля объявило в розыск бывшего главу СБУ Василия Грицака. Отмечается, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, но по какой именно не уточняется, передает «Радиоточка НСН».

