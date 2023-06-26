Двух жителей Ялты арестовали за сотрудничество с СБУ и готовность совершать теракты
ФСБ задержала двух жителей Ялты, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, крымчан заключили под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Задержанные - ялтинцы 1980 и 1983 годов рождения, которые установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины. Подозреваемые передавали украинской стороне данные о «социально-политической, экономической и военной обстановке». Также злоумышленники предложили снимать объекты Вооруженных сил РФ в интересах Киева и выразили готовность совершать теракты на военных объектах в Крыму.
Против задержанных возбудили дела по статье о сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией на конфиденциальной основе. Подозреваемым грозит от 3 до 8 лет заключения и до 1 млн рублей штрафа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru