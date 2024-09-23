Зеленский заявил о сомнении в успехе вторжения в Курскую область

Нападение украинской армии на Курскую область не стало «оглушительным успехом», сообщил The New Yorker президент Украины Владимир Зеленский.

СМИ: Отступление ВСУ из Курской области станет ударом для Киева

Глава государства не считает, что операция украинских Вооруженных сил в данном российском регионе приведет к окончанию конфликта. Зеленский указал, что атака показала партнерам Украины, на что она способна. Зеленский подчеркнул, что у СМИ есть право задаваться вопросом, стала ли операция ВСУ в Курской области «историческим провалом или успехом».

Ранее президент заявил, что контрнаступление России под Курском идет по плану Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУУкраинаВладимир Зеленский

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