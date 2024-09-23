Зеленский заявил о сомнении в успехе вторжения в Курскую область

Глава государства не считает, что операция украинских Вооруженных сил в данном российском регионе приведет к окончанию конфликта. Зеленский указал, что атака показала партнерам Украины, на что она способна. Зеленский подчеркнул, что у СМИ есть право задаваться вопросом, стала ли операция ВСУ в Курской области «историческим провалом или успехом».

Ранее президент заявил, что контрнаступление России под Курском идет по плану Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

