Зеленский заявил о сомнении в успехе вторжения в Курскую область
Нападение украинской армии на Курскую область не стало «оглушительным успехом», сообщил The New Yorker президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства не считает, что операция украинских Вооруженных сил в данном российском регионе приведет к окончанию конфликта. Зеленский указал, что атака показала партнерам Украины, на что она способна. Зеленский подчеркнул, что у СМИ есть право задаваться вопросом, стала ли операция ВСУ в Курской области «историческим провалом или успехом».
Ранее президент заявил, что контрнаступление России под Курском идет по плану Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru