США разрешили Украине закупать системы Patriot
Вашингтон снял ограничения на закупку Украиной американских зенитных комплексов Patriot и ракет к ним, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, Соединенные Штаты «разблокировали возможности закупки», и теперь вопрос упирается только в финансирование.
Украинский лидер отметил, что зимой безопасность страны будет зависеть от количества закупленных ракет для ПВО, значительная часть которых приобретается в США. Финансирование поставок обеспечивают несколько союзников Киева в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). В их числе, по словам Зеленского, Германия, Нидерланды, Канада, Швеция, Дания, Норвегия, Бельгия и страны Балтии.
Зеленский уточнил, что Киев вновь ведет переговоры с партнерами о дополнительных взносах, так как «не видит достаточной скорости» в их действиях. При этом он подчеркнул, что препятствий со стороны США для закупок больше нет.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности поставить Украине 17 комплексов Patriot, причем оплатить их, по его словам, должны европейские страны. Германия в сентябре уже передала Киеву первые пусковые установки этих систем. Москва, в свою очередь, считает западные поставки вооружений Украине дестабилизирующим фактором, передает «Радиоточка НСН».
