США разрешили Украине закупать системы Patriot

Вашингтон снял ограничения на закупку Украиной американских зенитных комплексов Patriot и ракет к ним, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, Соединенные Штаты «разблокировали возможности закупки», и теперь вопрос упирается только в финансирование.

Украинский лидер отметил, что зимой безопасность страны будет зависеть от количества закупленных ракет для ПВО, значительная часть которых приобретается в США. Финансирование поставок обеспечивают несколько союзников Киева в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). В их числе, по словам Зеленского, Германия, Нидерланды, Канада, Швеция, Дания, Норвегия, Бельгия и страны Балтии.