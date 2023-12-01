Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале новой фазы конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью Associated Press.
По его прогнозам, зима осложнит ситуацию на фронте, а контрнаступление не принесло желаемых результатов из-за «постоянной нехватки оружия и сухопутных войск».
Зеленский при этом отметил, что в сложившейся ситуации он «не может быть удовлетворен», но и может «сильно жаловаться».
Накануне Владимир Зеленский посетил бойцов украинской армии на купянском направлении и вручил им награды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru