Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

По его прогнозам, зима осложнит ситуацию на фронте, а контрнаступление не принесло желаемых результатов из-за «постоянной нехватки оружия и сухопутных войск».

Зеленский при этом отметил, что в сложившейся ситуации он «не может быть удовлетворен», но и может «сильно жаловаться».

Накануне Владимир Зеленский посетил бойцов украинской армии на купянском направлении и вручил им награды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».