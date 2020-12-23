Зеленский заверил Макрона в выполнении всех договоренностей по Донбассу

В сообщении указывается, что Макрон в ответ заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры «для продвижения в мирном процессе».

Последняя встреча в «нормандском формате» прошла в Париже 9 декабря 2019 года. Было намечено сеть первостепенных шагов по выполнению Минских соглашений. Речь идет в частности о прекращении огня, разведении сил, разминировании, обмене пленными, включение в украинское законодательство «формулы Штайнмайера».

Известный украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с РИА ФАН высказал предположение, что киевские власти намерены перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу, поэтому и тормозят процесс выполнения Минских соглашений.

