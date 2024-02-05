Зеленский заявил о необходимости замены ряда чиновников

В эфире Государственного итальянского телевидения RAI он сообщил, что необходимы «перезагрузка и новое начало». «И это касается не одного человека, а группы управленцев и не в единственном военном секторе», – сказал президент, отвечая на вопрос о возможной отставке главкома Вооруженных сил Валерия Залужного.

Как отметил Зеленский, нельзя опустить руки и допустить упаднические настроения в стране.

Ранее Зеленский во время обсуждения отставки с Залужным заявил, что украинцы устали от конфликта, предоставление помощи со стороны союзников замедлилось, а его увольнение может помочь освежить обстановку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

