Зеленский заявил о необходимости замены ряда чиновников

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости обновления всего управленческого аппарата страны, сообщает «РЕН ТВ».

Белый дом заявил о невмешательстве в ситуацию с возможной отставкой Залужного

В эфире Государственного итальянского телевидения RAI он сообщил, что необходимы «перезагрузка и новое начало». «И это касается не одного человека, а группы управленцев и не в единственном военном секторе», – сказал президент, отвечая на вопрос о возможной отставке главкома Вооруженных сил Валерия Залужного.

Как отметил Зеленский, нельзя опустить руки и допустить упаднические настроения в стране.

Ранее Зеленский во время обсуждения отставки с Залужным заявил, что украинцы устали от конфликта, предоставление помощи со стороны союзников замедлилось, а его увольнение может помочь освежить обстановку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры