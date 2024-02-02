СМИ: Залужный дал понять Зеленскому, что быстрого улучшения на поле боя не будет

По данным издания, Залужный спокойно отреагировал на свое увольнение и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно.

Ранее стало известно, что Зеленский может уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в начале февраля, Зеленский может уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в начале февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

