СМИ: Залужный дал понять Зеленскому, что быстрого улучшения на поле боя не будет
Украинский лидер Владимир Зеленский во время обсуждения отставки с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным заявил, что украинцы устали от конфликта, предоставление помощи со стороны союзников замедлилось, а его увольнение может помочь освежить обстановку, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник на Украине.
По данным издания, Залужный спокойно отреагировал на свое увольнение и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно.
Ранее стало известно, что Зеленский может уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в начале февраля, Зеленский может уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в начале февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru