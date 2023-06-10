Премьер-министр Канады Трюдо прибыл в Киев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает телекомпания CBC.

Зеленский: Запад планирует передать «мощное» количество F-16

По информации газеты The Globe and Mail, Трюдо прибыл на Украину в ходе однодневной поездки. Уточняется, что представитель Канады планирует встретиться в президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне бывший разведчик США Скотт Риттер объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский решился на разрушение Каховской гидроэлектростанции.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина получит алгоритм вступления в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, передают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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