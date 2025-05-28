Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным

«Если Путину неудобна двусторонняя встреча или все хотят, чтобы встреча была трехсторонней, я не против», — заявил Зеленский. Он уточнил, что Москва и Вашингтон поставлены в известность о такой готовности.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент Украины также отметил, что Киев готов к техническим встречам в Ватикане, Швейцарии или другом месте, где будет определено. Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров с Украиной.

