Зеленский заявил Москве о готовности Киева обменять Медведчука
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к обмену задержанного главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, сообщают РИА Новости.
По словам президента Украины, ответа от РФ пока нет.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре прокомментировал в беседе с RT прокомментировал задержание Медведчука на Украине.
«Мы знаем, что ситуация накаляется и именно для украинской стороны с каждым днём становится хуже... Поэтому козырь Медведчука они оставили как бы на такой поздний период, потому что им как-то хочется повлиять на решимость российской стороны и как-то облегчить давление в военном смысле со стороны России», — считает эксперт.
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