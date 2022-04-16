Зеленский заявил Москве о готовности Киева обменять Медведчука

По словам президента Украины, ответа от РФ пока нет.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре прокомментировал в беседе с RT прокомментировал задержание Медведчука на Украине.

«Мы знаем, что ситуация накаляется и именно для украинской стороны с каждым днём становится хуже... Поэтому козырь Медведчука они оставили как бы на такой поздний период, потому что им как-то хочется повлиять на решимость российской стороны и как-то облегчить давление в военном смысле со стороны России», — считает эксперт.

