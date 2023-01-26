Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен поставить Киеву самолеты и ракеты большой дальности. С таким заявлением он выступил после положительного решения Вашингтона о поставке Украине танков.

«Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину», - говорится в заявлении на сайте офиса главы Украины.

Он также отметил, что обсудил этот вопрос с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский подчеркнул, что Украина также нуждается в поставках самолетов и хочет расширить сотрудничество в артиллерии.

Ранее глава украинского Министерства обороны Юрий Сак заявил, что Украина может получить от западных стран все что угодно, кроме ядерного оружия. По его словам, теперь Украина будет пытаться выбить у стран Североатлантического альянса истребители.



Депутат комитета Бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте уже заявила, что ФРГ может в будущем поставить Киеву боевые самолеты, если танки Leopard 2 не принесут успеха, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

