Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен поставить Киеву самолеты и ракеты большой дальности. С таким заявлением он выступил после положительного решения Вашингтона о поставке Украине танков.
«Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину», - говорится в заявлении на сайте офиса главы Украины.
Он также отметил, что обсудил этот вопрос с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский подчеркнул, что Украина также нуждается в поставках самолетов и хочет расширить сотрудничество в артиллерии.
Ранее глава украинского Министерства обороны Юрий Сак заявил, что Украина может получить от западных стран все что угодно, кроме ядерного оружия. По его словам, теперь Украина будет пытаться выбить у стран Североатлантического альянса истребители.
Депутат комитета Бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте уже заявила, что ФРГ может в будущем поставить Киеву боевые самолеты, если танки Leopard 2 не принесут успеха, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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