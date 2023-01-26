На Украине заявили о планах добиваться поставок истребителей

Украина может получить от западных стран все что угодно, кроме ядерного оружия, сообщает Reuters со ссылкой на советника главы украинского Министерства обороны Юрия Сака.

«Нам не хотели давать тяжелую артиллерию — потом дали. Затем не хотели давать системы HIMARS — теперь дали. Нам не хотели давать танки, теперь нам дают танки», — сообщил он.

Теперь Украина будет пытаться выбить у стран Североатлантического альянса истребители, отметил Сак. При этом Киев рассчитывает на поставки самолетов четвертого поколения.

Словакия готова поставить Украине истребители производства СССР МиГ-29. Об этом в ходе онлайн-брифинга в медиацентре «Одесса — Украина» заявил глава Минобороны страны Ярослав Надь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

