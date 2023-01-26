На Украине заявили о планах добиваться поставок истребителей
Украина может получить от западных стран все что угодно, кроме ядерного оружия, сообщает Reuters со ссылкой на советника главы украинского Министерства обороны Юрия Сака.
«Нам не хотели давать тяжелую артиллерию — потом дали. Затем не хотели давать системы HIMARS — теперь дали. Нам не хотели давать танки, теперь нам дают танки», — сообщил он.
Теперь Украина будет пытаться выбить у стран Североатлантического альянса истребители, отметил Сак. При этом Киев рассчитывает на поставки самолетов четвертого поколения.
Словакия готова поставить Украине истребители производства СССР МиГ-29. Об этом в ходе онлайн-брифинга в медиацентре «Одесса — Украина» заявил глава Минобороны страны Ярослав Надь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- На Украине заявили о планах добиваться поставок истребителей
- Ургант заявил об отмене концерта
- Путин рассказал, чьи интересы обслуживают элиты Европы
- Шольц рассказал о сроках завершения конфликта округ Украины
- В ряде областей Украины прогремели взрывы
- Французская Legrand покинет российский рынок
- Космонавт Артемьев рассказал об инопланетянах
- Белый дом: поставки танков Украине не несут «наступательной угрозы» для России
- Роскачество проверит всех чебурашек в России
- Байден заявил, что ВСУ начали подготовку к контрнаступлению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru