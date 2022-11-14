СМИ: в Европе считают, что КНР будет поддерживать РФ на саммите G20

Чиновники в Европе считают, что у Китая нет причин отказываться от поддержки России на саммите G20, сообщает The Washington Post.

На саммите G20 не будет общей фотографии участников

Неназванный чиновник из Европы заявил, что позиции Москвы и Пекина перед началом форума очень близки. Как считает издание, на саммит в Индонезии не стоит возлагать больших ожиданий.

Как заявил эксперт в области консалтинга Дуглас Редикер, странам на этом форуме вряд ли удастся достичь консенсуса. А исследователь Мэттью Гудман отметил, что G20 уже не тот, что прежде, поскольку странам не хватает общей цели.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что сожалеет по поводу решения российского лидера Владимира Путина не ехать на саммит G20 на индонезийском острове Бали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Michael Bridgen
ТЕГИ:Саммит G20
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