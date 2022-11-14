Шольц сожалеет о решении Путина не ехать на G20

«Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20», — заявил он. Как отметил канцлер, если президента России изменит решение, «его бы это порадовало».

Индонезия отказалась от традиционной общей фотографии на саммите G20. Между участниками саммита возникли многочисленные разногласия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

