Шольц сожалеет о решении Путина не ехать на G20

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что сожалеет по поводу решения российского лидера Владимира Путина не ехать на саммит G20 на индонезийском острове Бали, сообщает ТАСС.

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«Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20», — заявил он. Как отметил канцлер, если президента России изменит решение, «его бы это порадовало».

Индонезия отказалась от традиционной общей фотографии на саммите G20. Между участниками саммита возникли многочисленные разногласия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20Владимир ПутинШольц
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