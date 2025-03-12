Зеленский заявил, что выборы на Украине будут после отмены военного положения
Выборы на Украине пройдут после отмены военного положения, никто ничего специально откладывать не будет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, если Россия не согласится на перемирие, Украина может рассчитывать на сильные шаги со стороны США в отношении Москвы: речь о санкционных действиях и усиление Украины.
Украинский лидер добавил, что позиция США - это мир через силу. Украина согласилась на перемирие, потому что хочет, чтобы Европа и США видели, что страна готова к миру.
Зеленский также отметил, что Украина и никто другой не станет признавать новые регионы российскими - это красная линия.
Ранее профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс считает, что итоги украинского конфликта можно будет назвать выгодными для России, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По факту удара ВСУ по заводу в Курской области возбудили уголовное дело
- Ранившего ножом одноклассников подростка отправили под домашний арест
- Два человека пострадали при взрыве в частном доме в Тобольске
- Зеленский заявил, что выборы на Украине будут после отмены военного положения
- Кубань и Роспотребнадзор обсудят возможность проведения курортного сезона
- На выборах президента Румынии Кэлина Джеорджеску заменит его консультант
- В Европарламенте призвали прекратить покупать у России ключевые ресурсы
- СМИ: Капитан столкнувшегося с танкером контейнеровоза оказался гражданином РФ
- В МГУ рассказали, как мошенники воруют деньги у студентов
- Бывшая домработница Пугачевой рассказала, почему ушла от певицы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru