Зеленский заявил, что выборы на Украине будут после отмены военного положения

По его словам, если Россия не согласится на перемирие, Украина может рассчитывать на сильные шаги со стороны США в отношении Москвы: речь о санкционных действиях и усиление Украины.

Украинский лидер добавил, что позиция США - это мир через силу. Украина согласилась на перемирие, потому что хочет, чтобы Европа и США видели, что страна готова к миру.



Зеленский также отметил, что Украина и никто другой не станет признавать новые регионы российскими - это красная линия.

Ранее профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс считает, что итоги украинского конфликта можно будет назвать выгодными для России, напоминает RT.

